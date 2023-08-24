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بايدن: لا أعلم ما حدث لقائد فانجر.. لكن الأمر لا يفاجئني

كتب:

أبانوب رجائي
01:48 ص | الخميس 24 أغسطس 2023
بايدن

بايدن

رصدت قناة «القاهرة الإخبارية» تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يعلم ما الذي حدث لقائد مجموعة فانجر الروسية يفجيني بريجوجين، لكن الأمر لا يفاجئه.

أما الخارجية الأمريكية علقت على الأمر: «لن يفاجأ أحد إذ تأكد أن قائد مجموعة فانجر كان على متن الطائرة المحطمة».

قادة فانجر يعقدون اجتماعا

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عددا من الأخبار العاجلة الخاصة بعد سقوط طائرة فانجر، ونقلا عن موقع ريدوفكا العسكري الروسي، أن قادة فانجر يعقدون الآن اجتماعا وسينشرون بيانا بعد قليل.

اختفاء الطائرة من على الرادار

وعن اختفاء الطائرة، فنقلت القاهرة الإخبارية، عن الإعلام الروسي، أن الطائرة المملوكة لقائد فانجر اختفت عن الرادار بعد 26 دقيقة من إقلاعها.

وقال البيت الأبيض إنه تم إطلاع بايدن على حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد فانجر في موسكو.

 

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بقلم أبانوب رجائي