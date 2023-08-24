مراسل القاهرة الإخبارية: روسيا منعت دخول المواطنين إلى مكان حادث طائرة فاجنر

تحدث حسين مشيك مراسل «القاهرة الإخبارية»، من موسكو عن حادث تحطم الطائرة المملوكة لقائد فاجنر، ومصرع جميع ركابها، موضحا أن السلطات الروسية منعت دخول المواطنين والركاب إلى مكان الحادث.

أحدث المستجدات في حادث طائرة فاجنر

وقال حسين: «أحدث المستجدات في حادثة الطائرة، الرئيس بوتين عاد إلى موسكو، وأيضا السلطات الروسية أرسلت عسكرية إلى مكان تحطم الطائرة ناحية مكان تحطم الطائرة، وذلك لمنع السكان والمدنيين من الدخول إلى منطقة الحادث التي تقوم السلطات الروسية في التحقيقات بها لكشف ملابسات حادث الطائرة».

وعن جثة قائد فاجنر فقال: «حتى هذه الساعة لا توجد معلومات عن الجثة ووجودها، فقط الأنباء وبعض المصادر قالت أن السلطات الروسية تعرفت على جثتي قائد فاجنر ومدير شركته».

مقتل 10 ركاب على متن الطائرة

وأكمل : «أكدت هيئة الطيران الروسية هناك 10 ركاب قتلوا نتيجة تحطم الطائرة 3 منهم من أطقم الطائرة، الطيار ونائبه ومضيفة الطيران بالإضافة إلى 7 رجال أعمال من بينهم قائد فاجنر ومدير شركته، وحتى اللحظة غير معروف أن الخمسة الباقين من مجموعة فاجنر أم لا».