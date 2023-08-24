تداول تسجيل صوتي لقادة فاجنر يعلقون على الطائرات بدون طيار

تداول رواد تطبيق المراسلات القصيرة الروسي «تليجرام»، تسجيلا صوتيا مؤكدين فيه مقتل قائد ومؤسس حركة فاجنر العسكرية الروسية، يفجيني بريجوجين، وحارسه والرجل الثاني في الحركة أوتكين.

تسجيل متداول لفاجنر

وبحسب فضائية «العربية» الإخبارية، فإن التسجيل الصوتي المتداول لقادة فاجنر قالوا فيه: «أخبروا الجميع بضرورة عدم وجود مسيرات بكل أشكاله».

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، أمس الأربعاء، تحطم طائرة خاصة على متنها 10 أفراد في منطقة تايفر وكانت الطائرة متجهة إلى مدينة سانت بطرسبرج قادمة من العاصمة الروسية موسكو.

تأكيد الحركة وفاة مؤسسها

وكشف الهيئة أن الأسماء الـ 10 على الطائرة ضمت مؤسس حركة فاجنر العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، و9 آخرين، في الوقت الذي أصدرت الحركة بيانا تؤكد مقتل فاجنر فيه بعد نحو 45 يوما من انشقاق الحركة عن القتال في صف الجيش الروسي في أوكرانيا.