ردود فعل دولية على مصرع قائد مجموعة فاجنر.. «رسالة مخيفة»

توالت ردود الفعل بعد إعلان وفاة قائد مجموعة فاجنر، يفجين بريجوجين، في تحطم طائرة خاصة شمال موسكو وكان على متنها 10 أشخاص ولقوا جميعهم مصرعهم.

إستونيا: حادث مصرع قائد فاجنر يثير الخوف في نفوس الأشخاص

وصرحت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، بأن حادث مقتل قائد مجموعة فاجنر، يعكس أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يقمع المعارضة، وهذا يثير الخوف في نفوس الأشخاص الذين يفكرون في التعبير عن آرائهم بشكل مختلف.

كيرنز: حادث مصرع بريجوجين يكشف لنا الكثير من المعلومات

وعبرت المشرعة البريطانية، أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، عن اعتقادها على منصة التواصل الاجتماعي «أكس» بأن حادث مقتل بريجوجين تكشف لنا الكثير من المعلومات الني نحتاج إليها، وأن بوتين يتحدث بصو عال للغاية.

The speed at which the Russian Govt has confirmed Yevgeny Prigozhin was on a plane that crashed on a flight from Moscow to St Petersburg should tell us everything we need to know.



Reports Russian Air Defence shot down the plane suggests Putin is sending a very loud message. — Alicia Kearns MP (@aliciakearns) August 23, 2023

وزير الخارجية البولندي: ما حدث لا يمكن أن يكون مجرد صدفة

وأعرب وزير الخارجية البولندي، زبيجنيو راو، عن اعتقاده بأن ما حدث لا يمكن أن يكون مجرد صدفة، مشيرًا إلى أن المعارضين السياسيين الذين يعتبرهم بوتين تهديدًا لسلطته لا يموتون بطرق طبيعية.

أوكرانيا: قائد مجموعة فاجنر وقَّع على وثيقة إعدامه

وفي أول تعليق من كييف على الحادث، أعرب المستشار في المكتب الرئاسي الأوكراني، ميخايلو بودولياك، عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان ينتظر اللحظة للتخلص من بريجوجين، واعتبرت أن قائد مجموعة فاجنر قد وقَّع على وثيقة إعدامه، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

بايدن: لست متفاجئًا من احتمالية مقتل قائد مجموعة فاجنر

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أنه ليس متفاجئًا من احتمالية مقتل قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجين بريجوجين، في روسيا.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن هيئة الطيران المدني، كان قائد المجموعة العسكرية الخاصة في رحلة من موسكو إلى سان بطرسبرج، بالإضافة إلى ثلاثة طيارين وستة مرافقين، ولقوا حتفهم جميعًا في الحادث.