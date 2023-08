ردود فعل دولية على مصرع قائد مجموعة فاجنر.. «رسالة مخيفة»

توالت ردود الفعل بعد إعلان وفاة قائد مجموعة فاجنر، يفجين بريجوجين، في تحطم طائرة خاصة شمال موسكو وكان على متنها 10 أشخاص ولقوا جميعهم مصرعهم.

وصرحت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، بأن حادث مقتل قائد مجموعة فاجنر، يعكس أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يقمع المعارضة، وهذا يثير الخوف في نفوس الأشخاص الذين يفكرون في التعبير عن آرائهم بشكل مختلف.

وعبرت المشرعة البريطانية، أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، عن اعتقادها على منصة التواصل الاجتماعي «أكس» بأن حادث مقتل بريجوجين تكشف لنا الكثير من المعلومات الني نحتاج إليها، وأن بوتين يتحدث بصو عال للغاية.

The speed at which the Russian Govt has confirmed Yevgeny Prigozhin was on a plane that crashed on a flight from Moscow to St Petersburg should tell us everything we need to know.



Reports Russian Air Defence shot down the plane suggests Putin is sending a very loud message.