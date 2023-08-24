رسالة أخيرة وظهور بمكان مجهول لـ بريجوجين قبل تحطم طائرته.. فيديو من أفريقيا

لقى يفجيني بريجوجين، رئيس مجموعة فاجنر الروسية، مصرعه بعد تحطم طائرة ركاب بروسيا قبل عدة ساعات أمس الأربعاء، وهو رجل أعمال روسي ولد في لينينغراد وتربطه علاقة وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أزمة دبت بينهما.

أسماء الأشخاص الموجودين على الطائرة

وفتحت السلطات الروسية، تحقيقا في حادث تحطم طائرة إمبراير بمنطقة تفير بالقرب من بلدة كوزينكينو كان على متنها 10 أشخاص من بينهم 3 من أفراد الطاقم، و7 ركاب هم: سيرجي بروبوستين، وإيفجيني ماكاريان، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، وديمتري أوتكين، ونيكولاي ماتوسيف، وبريجوجين، رئيس مجموعة فاجنر الروسية، بحسب شبكة abc التلفزيونية الأمريكية.

التعرف على قائد الطائرة

وأشارت الشبكة التلفزيونية الأمريكية، إلى أنه تم التعرف على قائد الطائرة التي تحطمت وهي بطريقها من موسكو إلى سان بطرسبرغ، ويدعى أليكسي ليفشين ومساعده رستم كريموف والمضيفة الجوية بالطاقم كريستينا راسبوبوفا.

إطلاع بايدن على الحادثة

وفي أول تصريح من الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد إطلاعه على حادث الطائرة الروسية قال للصحفيين في بحيرة تاهو حيث يقضي إجازته إنه لا يعرف حقيقة ما حدث غير أنه ليس متفاجئًا، بحسب البيت الأبيض، ومن جانبها أكدت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في بيان في وقت سابق من اليوم، أن المسؤولين الأمريكيين يتابعون التقارير المتعلقة بتحطم الطائرة، مشيرة إلى أنه لا ينبغي أن يتفاجأ أحد.

أزمة قام بها مؤسس فاجنر

مقابلة وجهًا لوجه جمعت بوتين مع بريجوجين يوم 29 يونيو بعد أقل من أسبوع من أزمة بين الاثنين، بعد أن لعب دوراً رئيسياً في مساعدة روسيا في دخول أوكرانيا قبل أن تشن تمرداً لفترة وجيزة ضد الجيش الروسي قبل شهرين، ويعتقد أن بريجوجين أبرم صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث لم يواجه الملاحقة القضائية وتم نقله إلى بيلاروسيا، وفقًا للكرملين.

محاربة الخونة

وكان بريجوجين قد نشر رسالة 3 يوليو الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي زعم فيه أن التمرد كان يستهدف ما وصفه بمحاربة الخونة وتعبئة المجتمع الروسي، قائلًا: «أعتقد أننا حققنا الكثير من ذلك ومتأكد من أنكم ستشاهدون انتصارات قادمة بالمستقبل القريب، شكرًا يا شباب»، أما آخر ظهور علني معروف لـ بريجوجين كان بمقطع فيديو بتاريخ 21 أغسطس من مكان غير معلوم بأفريقيا وفقًا لشبكة abc الأمريكية.