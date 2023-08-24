«الخارجية الأمريكية» تنتقد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ متطورة

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تسعى لحوار مع كوريا الشمالية، ولكن دون شروط مسبقة، مع حثها كوريا الشمالية على الابتعاد عن الأنشطة التهديدية والاتجاه للدبلوماسية.

إطلاق أكثر من 7 صواريخ من قبل كوريا الشمالية منذ بداية العام الجاري

وأضافت «الخارجية» بحسب فضائية «العربية» الإخبارية، اليوم الخميس، أن محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي انتهاك لقرارات مجلس الأمن، ويأتي هذا في ظل إطلاق أكثر من 7 صواريخ من قبل كوريا الشمالية منذ بداية العام الجاري.