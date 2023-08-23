كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على سحب خطة إطلاق قمر صناعي جديد

دعت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية، جارتها الشمالية إلى التخلي عن خطتها لإطلاق قمر صناعي جديد.

وأعرب ليم سو- سوك، المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن أسف بلاده الشديد بعد إبلاغ بيونج يانج، اليابان بخطتها لوضع قمر صناعي في مداره خلال الأيام المقبلة، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقال إنه برغم التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، أعلنت كوريا الشمالية مرة أخرى عزمها على الإطلاق، وحثهم على سحب الخطة على الفور، فإن إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي يشكل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

كوريا الشمالية تعتزم إطلاق قمرا صناعيا الأيام المقبلة

وأبلغت كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، خفر السواحل الياباني أنها تعتزم إطلاق قمر صناعي في الأيام المقبلة.

ويعتقد أن الإطلاق المخطط له في الفترة ما بين 24 و31 أغسطس الجاري، هو إعادة محاولة إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري حاولت كوريا الشمالية إطلاقه، مايو الماضي، لكنه انتهى بالفشل.