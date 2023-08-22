كوريا الشمالية: التدريبات العسكرية بين سيول وواشنطن قد تؤدي لحرب نووية حرارية

أصدرت كوريا الشمالية، تحذيرا شديد اللهجة، من أن التدريبات العسكرية المشتركة التي تحمل اسم «أولتشي فريدوم شيلد» بين جارتها الجنوبية والولايات المتحدة قد تؤدي إلى حرب نووية حرارية.

ودانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في بيان، مناورات «أولتشي فريدوم شيلد» العسكرية، ووصفتها بأنها ذات طابع عدواني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وانطلقت تدريبات «أولتشي فريدوم شيلد» العسكرية المشتركة السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية السنوية، أمس الاثنين، وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

وعد كوري جنوبي بمعاقبة فورية لأي استفزاز من الجارة الشمالية

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سوك يول»، في اليوم الأول من تدريبات «أولشي فريدوم شيلد» العسكرية المشتركة، إن الجارة الشمالية، ستكون مستعدة لتعبئة كل الأسلحة الممكنة بما فيها الأسلحة النووية لتحقيق هدفها في حالة نشوب أي صراع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب».

ووعد رئيس كوريا الجنوبية «يون سوك يول»، بمعاقبة فورية وقوية لأي استفزاز من الجارة الشمالية، يتضمن تهديدات بالهجمات النووية الاستباقية والتحضيرات للحرب الهجومية، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف «يول»، أن مناورات «أولتشي فريدوم شيلد» العسكرية ستشمل تدريبات للرد على هجوم نووي محتمل من «بيونج يانج»، وشدد الرئيس الكوري الجنوبي، أن يمكن تحقيق السلام فقط من خلال قوة ساحقة

وفي وقت سابق، راقب زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، إطلاق ما يعتقد أنه تجربة صاروخ باليستي، فيما قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن أجزاء كثيرة من إعلان «بيونج يانج» مبالغ فيها ومختلف عن الحقائق.

وتفقد زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، وحة بحرية، وعملية إطلاق صواريخ كروز استراتيجية، من على متن سفينة تابعة للبحرية الكورية الشمالية، «أسطول السفن السطحية الثاني للحرس التابع لأسطول البحر الشرقي»، في إطار تدريبات عسكرية تهدف إلى إنجاز المهام في الحرب الحقيقية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز البحرية

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية، أن التدريبات تهدف إلى تنفيذ مهمة هجومية في حرب فعلية، مشيرة إلى إصابة الصواريخ جميع الأهداف من دون ارتكاب أي خطأ.

وتعهد زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، بتعزيز البحرية الكورية الشمالية لجعلها شاملة وقوية ذات كفاءة قتالية محسنة ووسائل حديثة للقدرات الهجومية والدفاعية السطحية وتحت الماء، مضيفا إن «بيونج يانج» ستعمل على تعزيز تحديث الأسلحة والمعدات البحرية بما في ذلك بناء سفن حربية قوية وتطوير أنظمة أسلحة على ظهر السفن وتحت الماء.

تعليمات يابانية باتخاذ الإجراءات على خلفية إطلاق القمر الصناعي

من جانبها، تلقت اليابان، إخطارًا من «بيونج يانج»، بنية كوريا الشمالية، إطلاق قمر صناعي بين بين 25 و31 أغسطس الجاري، فيما أعربت وسائل إعلام يابانية، بينها وكالة أنباء «كيودو»، عن اعتقادها أنها محاولة جديدة من جانب «بيونج يانج» لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري «شوليما 1»، فشلت في القيام بها في 31 مايو الماضي.

وفي العاصمة«طوكيو»، أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تعليماته باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بخطط «بيونج يانج» إطلاق قمر صناعي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.