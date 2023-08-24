موعد تنسيق دبلوم الصنايع 2023.. رئيس قطاع التعليم يوضح

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، المشرف على التنسيق، أن موعد تنسيق دبلوم الصنايع 2023 لم يتم تحديده من قبل اللجنة العليا للتنسيق حتى الآن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى الاستعداد التام لأعمال تنسيق دبلوم الصنايع 2023، وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق دبلوم الصنايع 2023

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يبدأ تنسيق دبلوم الصنايع 2023، في النصف الأول من الشهر المقبل، خاصة بعد الانتهاء من أعمال اختبارات الشهادات الفنية، التي يجريها المجلس الأعلى للجامعات «اختبارات المعادلات»، لافتة إلى أن تنسيق طلاب الشهادات الفنية يكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتابعت المصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن تنسيق طلاب الشهادات الفنية المختلفة يكون وفقا للنسب المقررة والمقاعد المخصصة لهؤلاء الطلاب في الجامعات والمقدرة بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم بمختلف الكليات، وأن لكل طالب 75 رغبة يسجلها عبر موقع التنسيق الإلكتروني وقت انطلاق مرحلة تنسيقهم.