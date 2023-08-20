تنسيق الدبلومات الفنية 2023 المرحلة الثانية بالفيوم.. تخفيض درجات القبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، تنسيق الدبلومات الفنية 2023 المرحلة الثانية بالفيوم وذلك بعدما اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تخفيض درجات الحد الأدنى للقبول بمختلف المدارس الفنية وتنسيق الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لمدارس «صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي»، كما أوضحت المدارس المتاح بها أماكن شاغرة لطلاب الدور الثاني والمرحلة الثانية.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 المرحلة الثانية بالفيوم والمدارس الشاغرة ودرجة الحد الأدنى للقبول بعد التخفيض.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 المرحلة الثانية

وتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 المرحلة الثانية طلاب الدورين الأول والثاني، لاستكمال الكثافات بالمدارس الفنية في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الفيوم، وبما يتفق مع احتياجات المدارس، وبمراجعة أعداد المتقدمين وكثافة الفصول بالمدارس.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 سياحة وفنادق

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، خفض تنسيق درجات القبول بخدمات المدارس الفندقية إلى 150 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2023

وفيما يخص تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري فإنّها جاءت كالتالي:

- درجات القبول في مدارس التعليم التجاري لطلاب الدور الثاني.. بلغت 150 درجة في مدارس هدى محجوب التجارية، والشهيد معوض التجارية بإطسا، بينما بلغ الحد الأدنى للقبول في مدارس التجاري بالمدارس التي لم تستكمل كثافتها "خدمات" نحو 140 درجة فقط.

- أبو جنشو التجارية.. النزول بالحد الأدنى للقبول إلى 155 درجة بدلًا من 160 درجة.

- سنهور التجارية.. النزول بالحد الأدنى للقبول إلى 157 درجة بدلًا من 160 درجة.

- فاطمة الزهراء التجارية.. النزول بالحد الأدنى للقبول إلى 165 درجة بدلًا من 175 درجة.

- الجارحي التجارية.. النزول بالحد الأدنى للقبول إلى 155 درجة بدلًا من 160 درجة.

- هدى محجوب التجارية.. تم خفض درجة القبول إلى 150 درجة بدلًا من 160 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

وفيما يخص تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي فقد جاء كالتالي:

- العبور الفنية بنات بدسيا.. تقرر النزول بالدرجة الحد الأدنى للقبول من 150 إلى 145 درجة.

- الشهيد يحيى البحيري بالسنجق.. تقرر النزول بالمجموع من 155 وحتى 150 درجة.

- الشهيد حسام جمال الصناعية بنين بإطسا.. تقرر النزول من 153 وحتى 15 درجة.

- الشهيد ماجد فرج الصناعية بنين بطامية.. تقرر النزول بالحد الأدنى للقبول من 150 وحتى 145 درجة.

- مدارس الشهيد يحيى البحيري بالسنجق، والشهيد حسام جمال بإطسا، والعبور الفنية بنات بدسيا، والشهيد ماجد فرج بنين بطامية.. تقرر النزول إلى 150 درجة لطلاب الدور الثاني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 زراعي

وفيما يخص تنسيق الدبلومات الفنية 2023 زراعي فقد جاءت كالآتي:

- جميع مدارس التعليم الفني الزراعي عدا مدرسة طامية الثانوية الزراعية.. خفض درجات الحد الأدنى للقبول بها من 149.5 لـ 140.5 لطلاب الدور الثاني.

- مدرسة طامية الزراعية.. 140 درجة.

- نظام الخدمات في جميع مدارس التعليم الزراعي التي لم تستكمل كثافتها.. 140 درجة.

- الفيوم الثانوية الزراعية العسكرية.. خفض القبول بنظام الجدارات من 147 لـ 145 درجة، ونظام الشعبة المهنية لخريجي الإعدادية من 144 لـ 143 درجة.

- أبشواي الزراعية.. نظام الجدارات تخفيض القبول من 143 لـ 142 درجة.