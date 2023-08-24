أسعار البيض اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق.. كرتونة «البلدي» بـ121 جنيها

سجلت أسعار البيض اليوم الخميس 24-8-2023 استقرارا ملحوظا في الأسواق، تزامنا مع استقرار أسعار الدواجن اليوم في الأسواق، وفق البورصة العامة للدواجن.

أسعار البيض الأبيض والأحمر

وأوضحت البورصة أنّ أسعار البيض اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق تسجل 111 جنيها بالنسبة للبيض الأبيض داخل المزرعة، فيما يبلغ سعر البيض الأحمر 113 جنيها أرض مزرعة، ويسجل البيض البلدي اليوم في المزرعة 121 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وتسجل أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق ثباتا ملحوظا، إذ يبلغ سعر كيلو الدجاج الأبيض 57 جنيهًا، ويسجل سعر الدجاج البلدي 112 جنيهات، فيما يبلغ سعر الدجاج الأمهات 62 جنيهًا، والدجاج الساسو 102 جنيه، ويتراوح سعر الدجاج البانيه بين 170 و175 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الشيش طاووق بين 155 و160 جنيهًا.