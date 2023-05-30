أسعار البيض اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق.. كرتونة الأبيض بـ93 جنيها

شهدت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المصرية، استقرارًا إذ جاء سعر البيض الأحمر في أرض المزرعة بسعر 88 جنيهًا، والبيض الأبيض بـ86 جنيهًا، بحسب ما ذكر أحمد الفيومي عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهر.

أسعار البيض اليوم

وبالنسبة لأسعار البيض اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المصرية، جاءت مستقرة وعن سعر البيض البلدي سجل 115 جنيهًا للطبق.

أسعار البيض الأحمر

وجاءت أسعار البيض الأحمر في أرض المزرعة 88 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بـ97 جنيهًا.

أسعار البيض الأبيض

وعن أسعار البيض الأبيض في أرض المزرعة بـ86 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بـ93 جنيهًا، بحسب عضو شعبة الدواجن.

أسعار الدواجن

وعن أسعار الدواجن، جاء كيلو الفراخ البيضاء في أرض المزرعة بين 62 و65 جنيهًا و يصل إلى المستهلك نحو 70 جنيهًا في بعض المناطق، والفراخ البلدي بين 90 95 جنيهًا للكيلو، وللمستهلك 98 جنيهًا، والفراخ الساسو 69 جنيهًا للكيلو وللمستهلك بسعر 74 جنيهًا.