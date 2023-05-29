أسعار البيض اليوم الاثنين 29-5-2023 في السوق.. كرتونة «الأحمر» بـ97 جنيها

سجلت أسعار البيض اليوم الاثنين 29-5-2023 في السوق المصرية، بالنسبة للبيض الأحمر في أرض المزرعة سعر 88 جنيهًا، والبيض الأبيض بـ86 جنيهًا، بحسب أحمد الفيومي عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

وسعر كرتونة البيض الأحمر اليوم، تصل إلى المستهلك بـ97 جنيهًا، وفقا لعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن».

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

وجاء سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم، للمستهلك بنحو 93 جنيهًا، بحسب الفيومي.

أسعار البيض البلدي

وبالنسبة لأسعار البيض البلدي اليوم، وصلت إلى 115 جنيهًا، في أرض المزرعة.

أسعار الدواجن اليوم

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء اليوم، بـ62 جنيهًا في أرض المزرعة، وتصل إلى المستهلك بين 70 و75، وفقا لعضو شعبة الدواجن، وسعر الفراخ البانيه يتراوح بين 160 و170 جنيهًا، والشيش طاووق بين 155 إلى 160 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي

وسعر الدواجن البلدي في أرض المزرعة بـ99 جنيهًا، فيما تصل للمتسهلك بنحو 105 جنيهات.