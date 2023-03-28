سجل سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الأسواق والمحلات، تراجعاً كبيرا في ظل وفرة المعروض.

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الأسواق والمحلات

وكشف الدكتور يحيى زكريا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ «الوطن»، عن أن سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الأسواق والمحلات، شهد تراجعا في ظل الوفرة الكبيرة في المعروض من البيض البلدي والأحمر والأبيض.

وجاء سعر كرتونة البيض في المحافظات وفق «زكريا»، اليوم كالتالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض 90 جنيهاً، بتراجع جنيهين.

- سعر كرتونة البيض الأحمر 100 جنيه، بتراجع 4 جنيهات.

- سعر كرتونة البيض البلدي 124 جنيهاً.

سبب تراجع سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وأشار عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن، إلى أن سبب تراجع سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الأسواق والمحلات، وجود وفرة كبيرة في البيض.