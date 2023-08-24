تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس 24-8-2023 بالأسواق.. اعرف الطن بكام؟

شهدت أسعار الحديد اليوم الخميس 24-8-2023 في مختلف الأسواق تراجعاً ملحوظاً في سعر الطن مقارنة بسعر الحديد أمس الأربعاء، حيث سجل طن الحديد الاستثماري اليوم 34744 جنيهاً.

أسعار الحديد في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الخميس 24-8-2023 في مصر، وفقاً لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وهي أسعار بيعها للمستهلك.

سعر حديد عز اليوم

وكشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية أن حديد عز شهد اليوم الخميس تراجعاً في الأسعار، حيث سجل سعر حديد عز اليوم 35962 جنيهاً للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع قيمته 1131 جنيهاً في الطن.

سعر الحديد الاستثماري

كما أوضحت البوابة الأسعار المحلية أن الحديد الاستثماري شهد هو الآخر تراجعاً في الأسعار، حيث سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الخميس 34744 جنيهاً للطن الواحد، بتراجع قيمته 398 جنيهاً في الطن، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم

ووفقاً لبوابة الأسعار المحلية، فإن سعر الأسمنت اليوم الخميس 24-8-2023 شهد تراجعاً هو الآخر، وسجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم 1908 جنيهات للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد عالمياً

وكشفت أيضاً عن أسعار الحديد عالمياً، حيث سجل متوسط سعر حديد التسليح حسب آخر تحديث 535.99 دولار في الطن الواحد، ومتوسط سعر البليت 460 دولاراً في الطن.