انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت 19-8-2023 بالأسواق.. «اعرف الطن بكام»

شهدت أسعار الحديد اليوم السبت 19-8-2023 في الأسواق المصرية انخفاضاً ملحوظاً بالمقارنة بأسعار أمس الجمعة، حيث سجل سعر الحديد الاستثماري 34580 جنيهاً للطن الواحد.

ويتابع قطاع كبير من المواطنين والتجار أسعار مواد البناء بشكل يومي، نظراً لما يطرأ عليها من متغيرات في الأسعار يومياً، سواء سعر طن الحديد أو الأسمنت.

أسعار الحديد في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم السبت في مصر، وهي أسعار بيعها للمستهلك، وذلك في آخر تحديث لأسعار مواد البناء أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر حديد عز اليوم

وأوضحت البوابة المحلية للأسعار أن سعر حديد عز سجل اليوم السبت 35166 جنيهاً للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك»، وبذلك يشهد انخفاضاً في سعر طن الواحد مقارنة بسعر أمس الجمعة 36532 جنيهاً، بانخفاض قيمته 1366 جنيهاً.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

وأشارت البوابة المحلية للأسعار أن الحديد الاستثماري شهد اليوم السبت انخفاضاً هو الاخر لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل اليوم 34580 جنيهاً للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك»، بانخفاض قيمته 288 جنيهاً بعدما سجل أمس الجمعة 34868 جنيهاً للطن.

سعر الأسمنت اليوم

وحسبما أوضحت بوابة الأسعار المحلية بشأن سعر الأسمنت اليوم السبت 19-8-2023، فإن سعر الأسمنت الرمادي سجل 1868 جنيهاً للطن الواحد، بانخفاض قيمته 26 جنيهاً عن سعره أمس الجمعة.

أسعار الحديد عالمياً

كما أعلنت عن أسعار الحديد عالمياً حسب آخر تحديث، حيث سجل متوسط سعر حديد التسليح 535.32 دولار للطن الواحد، ومتوسط سعر البليت 440 دولارا للطن الواحد.