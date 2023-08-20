استقرار أسعار الحديد اليوم الأحد 20-8-2023.. اعرف بكام

تسجل أسعار الحديد اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق المصرية استقرارا ملحوظا، بعد أن شهدت أمس تراجعا وصل إلى 1366 جنيها بالنسبة لسعر طن حديد عز، فيما انخفضت الأسعار الأسبوع الماضي، بحسب تصريحات شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وترصد السطور التالية أسعار الحديد اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق المصرية والتي جاءت كما يلي:

سعر حديد عز اليوم

- يسجل سعر طن حديد عز اليوم 35 ألفا و166 جنيها.

- يبلغ سعر حديد بشاي 33 ألفا و500 جنيه.

- كما يسجل سعر طن حديد سرحان 31 ألف جنيه

- فيما يبلغ سعر حديد المراكبي 33 ألف جنيه.

- وعن سعر طن حديد المصريين اليوم الأحد يسجل 32 ألفا و500 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

- حديد المعادي 31 ألف جنيه.

- وصل سعر حديد بيانكو اليوم 30 ألف جنيه.

- بينما يبلغ سعر طن حديد العشري 31 ألفا و500 جنيه.

- يبلغ سعر طن حديد مصر ستيل 31 ألف جنيه.

- يسجل حديد عطية 32 ألف جنيه.

- وبالنسبة لسعر حديد العتال وصل إلى 32 ألفا و800 جنيه.