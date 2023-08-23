استقرار أسعار الحديد اليوم الأربعاء 23-8-2023.. كم سعر الطن؟

استقرت أسعار الحديد في السوق مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، وتراوحت الأسعار ما بين 31 إلى 32.5 ألف جنيه للطن، تسليم أرض المصنع، ويضاف إليه سعر النقل بمقدار 500 جنيه للطن كحد أدنى، ليصل طن الحديد إلى المستهلك بقيمة 31 ألفُا و500 جنيه بحسب الأسعار المعلنة من الشركات.

وترصد «الوطن» أسعار الحديد لدى كبرى الشركات المتخصصة في الصناعة، بحسب الأرقام المعلنة منها مطلع الشهر الجاري.

سعر حديد عز في مصر اليوم

سجل سعر حديد عز مستويات ثابته، ليبلغ سعر الطن نحو 32 ألفًا و135 جنيهًا خلال أغسطس الجاري، غير شامل تكلفة النقل «النولون» للمستهلك النهائي.

سعر حديد المصريين

جاء سعر طن حديد المصريين 32050 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع غير شامل «نولون» النقل للمستهلك، ولم يشهد مصنع حديد المصريين أي تغيرات في أسعاره.

سعر حديد السويس

سجل حديد السويس اليوم في مصر استقرارا بنهاية التداولات الأسبوعية لدى مصنع السويس، ليصل سعر الطن إلى 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصب

سجل سعر حديد المراكبي 31.5 ألف جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل للمستهلك، ويأتي الاستقرار للشهر الثالث على التوالي في أسعار الحديد بهذا المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

سجل سعر الحديد لدي مصنع بشاي للصلب أعلي مستوي أسعار في مصر، ليبلغ الطن نحو 32.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي

وصل سعر مصنع الجارحي استقرار اسعاره عند مستوي 31.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.