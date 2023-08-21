استقرار أسعار الحديد اليوم الاثنين 21-8-2023.. كم سعر الطن؟

شهدت أسعار الحديد اليوم الاثنين 21-8-2023 استقرارا في الأسواق المحلية المصرية، بعد أن شهدت أمس تراجعا، ليسجل 36 ألف جنيه بالنسبة لسعر طن حديد عز، بحسب بيانات شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

أسعار الحديد اليوم الاثنين

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الحديد اليوم الاثنين 21-8-2023 في الأسواق المصرية، كما يلي:

- سعر حديد عز: 36 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد بشاي: 34 ألف جنيه للطن.

- حديد سرحان: سجل 31 ألفا و500 جنيه للطن.

- حديد المراكبي: 33 ألف جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم

كما شملت أسعار الحديد ما يلي:

- حديد المصريين: 32 ألفا و500 جنيه للطن.

- حديد المعادي: 31 ألفا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد بيانكو: 31 ألفا و700 جنيه للطن.

- حديد العشري: 32 ألفا و500 جنيه للطن.

- سعر طن حديد مصر ستيل: 31 ألفا و500 جنيه.

- حديد عطية: 32 ألف جنيه.

- حديد العتال: 33 ألف جنيه للطن.