هل تشهد البلاد عاصفة ترابية اليوم؟.. «الأرصاد الجوية» تجيب

مع اقتراب فصل الخريف، شهدت عددا من المناطق نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يتساءلون يوميا عن هبوب عاصفة ترابية؟، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

هل تشهد البلاد عاصفة ترابية اليوم؟

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، ولكنها لن تصل إلى حد العاصفة الترابية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة، كالتالي:

- القاهرة 33- 24.

- العاصمة الإدارية 34- 24.

- 6 أكتوبر 34- 23.

- بنها 33- 23.

- دمنهور 32- 23.

- وادي النطرون 33- 23.

- كفر الشيخ 32- 23.

- المنصورة 32- 24.

- الزقازيق 33- 24.

- شبين الكوم 32- 24.

- طنطا 32- 23.

- دمياط 30- 24.

- بورسعيد 31- 24.

- الإسماعيلية 34- 23.

- السويس 34- 22.

- العريش 31- 23.

- رفح 30- 23.

- رأس سدر 35- 26.

- نخل 36- 21.

- كاترين 35- 17.

- الطور 35- 27.

- طابا 37- 25.

- شرم الشيخ 39- 29

- الإسكندرية 31- 23.

- العلمين الجديدة 31- 23.

- مطروح 32- 22.

- السلوم 34- 22.

- سيوة 39- 24.

- رأس غارب 38- 27.

- الغردقة 39- 28.

- سفاجا 39- 28.

- مرسى علم 49- 28.

- شلاتين 41- 31.

- حلايب 36- 29.

- أبو رماد 37-30.

- رأس حدربة 36- 29.

- الفيوم 35- 23.

- بني سويف 36- 23.

- المنيا 37- 23.

- أسيوط 37- 24.

- سوهاج 40- 25.

- قنا 43- 27.

- الأقصر 43-27.

- أسوان 44- 29.

- الوادي الجديد 42- 27.

- أبو سمبل 44- 30.