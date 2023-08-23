حالة الطقس غدا.. حار رطب خلال النهار معتدل على شمال الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس حار رطب على معظم أنحاء القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية خلال ساعات النهار، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط للرياح على بعض المناطق

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ظهور نشاط للرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الخميس كالتالي:

- القاهرة 33- 24.

- العاصمة الإدارية 34- 24.

- 6 أكتوبر 34- 23.

- بنها 33- 23.

- دمنهور 32- 23.

- وادي النطرون 33- 23.

- كفر الشيخ 32- 23.

- المنصورة 32- 24.

- الزقازيق 33- 24.

- شبين الكوم 32- 24.

- طنطا 32- 23.

- دمياط 30- 24.

- بورسعيد 31- 24.

- الإسماعيلية 34- 23.

- السويس 34- 22.

- العريش 31- 23.

- رفح 30- 23.

- رأس سدر 35- 26.

- نخل 36- 21.

- كاترين 35- 17.

- الطور 35- 27.

- طابا 37- 25.

- شرم الشيخ 39- 29

- الإسكندرية 31- 23.

- العلمين الجديدة 31- 23.

- مطروح 32- 22.

- السلوم 34- 22.

- سيوة 39- 24.

- رأس غارب 38- 27.

- الغردقة 39- 28.

- سفاجا 39- 28.

- مرسى علم 49- 28.

- شلاتين 41- 31.

- حلايب 36- 29.

- أبو رماد 37-30.

- رأس حدربة 36- 29.

- الفيوم 35- 23.

- بني سويف 36- 23.

- المنيا 37- 23.

- أسيوط 37- 24.

- سوهاج 40- 25.

- قنا 43- 27.

- الأقصر 43-27.

- أسوان 44- 29.

- الوادي الجديد 42- 27.

- أبوسمبل 44- 30.