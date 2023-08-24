حالة الطقس اليوم 24-8-2023.. تحذير من ظاهرة جوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها حول حالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس حار رطب على معظم أنحاء القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية خلال ساعات النهار، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون معتدلا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد، وفق بيان حالة الطقس، نشاطا للرياح على بعض المناطق الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على شمال الصعيد والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية للبلاد وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على المناطق المفتوحة.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الخميس كالتالي:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 33- 24.

- العاصمة الإدارية 34- 24.

- 6 أكتوبر 34- 23.

- بنها 33- 23.

- دمنهور 32- 23.

- وادي النطرون 33- 23.

- كفر الشيخ 32- 23.

- المنصورة 32- 24.

- الزقازيق 33- 24.

- شبين الكوم 32- 24.

- طنطا 32- 23.

- دمياط 30- 24.

- بورسعيد 31- 24.

- الإسماعيلية 34- 23.

- السويس 34- 22.

- العريش 31- 23.

- رفح 30- 23.

- رأس سدر 35- 26.

- نخل 36- 21.

- كاترين 35- 17.

- الطور 35- 27.

- طابا 37- 25.

- شرم الشيخ 39- 29

- الإسكندرية 31- 23.

- العلمين الجديدة 31- 23.

- مطروح 32- 22.

- السلوم 34- 22.

- سيوة 39- 24.

- رأس غارب 38- 27.

- الغردقة 39- 28.

- سفاجا 39- 28.

- مرسى علم 49- 28.

- شلاتين 41- 31.

- حلايب 36- 29.

- أبو رماد 37-30.

- رأس حدربة 36- 29.

- الفيوم 35- 23.

- بني سويف 36- 23.

- المنيا 37- 23.

- أسيوط 37- 24.

- سوهاج 40- 25.

- قنا 43- 27.

- الأقصر 43-27.

- أسوان 44- 29.

- الوادي الجديد 42- 27.

- أبوسمبل 44- 30.