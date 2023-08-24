انطلاق فعاليات ملتقى المستقبل بمشاركة 500 طالب من إقليم جنوب الصعيد

شهدت جامعة سوهاج انطلاق الجلسة الافتتاحية لملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع الجامعة، ويقام تحت شعار «مستقبل أفضل»، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، بمشاركة 500 طالب وطالبة من جامعات إقليم جنوب الصعيد.

رئيس جامعة سوهاج: اهتمام القيادة السياسية بالأنشطة الطلابية بالجامعات

وخلال الجلسة الافتتاحية، استهل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج كلمته بالترحيب بالحضور، موجهًا الشكر لوزير التعليم العالي ولمعهد إعداد القادة وكل القائمين عليه، لاستضافة جامعة سوهاج لهذه الفعالية المهمة التي تجمع جامعات إقليم جنوب الصعيد.

وأكد النعماني على اهتمام القيادة السياسية بالأنشطة الطلابية بالجامعات، وحرصها على تدشين جسور التواصل المباشر مع الشباب، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات لتأهيل وتمكين الشباب، باعتبارهم محورًا استراتيجيًا في بناء الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة الأنشطة الطلابية بكل صورها لكونها أحد الروافد المهمة في بناء شخصية الطالب، كما أنها تفتح أمام أبنائنا المسارات الإبداعية علميا وفنيا وثقافيا وتسهم فى تغير طرق تفكيرهم إيجابيا.

وأوضح أنّ الجامعة حريصة على إعداد جيل من الشباب فخور ببلاده ومعتز بذاته وقادر على صناعة المستقبل، مشيرا إلى أنّ الملتقى يعد بمثابة منصة لتبادل الأفكار، وتقديم الاقتراحات المبتكرة لتعزيز الأنشطة الطلابية، وتمكين الطلاب لتحقيق إسهاماتهم الإيجابية في مجتمعهم ووطنهم، متمنيا النجاح الكبير لفعاليات الملتقى بما يحقق التقدم والارتقاء لمصرنا الغالية والوصول إلى النتائج المستهدفة منه، داعيا الطلاب المشاركين إلى الاستفادة من كافة فاعليات الملتقى .

بناء جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية

من جانبه، قال الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، إنّ هذا الملتقى يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية لإعداد وتأهيل جيل وكوادر شبابية نعتمد عليها في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستقبلية، وأفاد أنه وفقا لتعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي نحو تنفيذ رؤية الوزارة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى مبادئها القائمة على الريادة والإبداع للجامعات المصرية ودورها في خدمة المجتمع، والأنشطة التنموية والطلابية في مختلف الأقاليم الجغرافية بالجمهورية، نظم المعهد هذا الملتقى بالتعاون مع جامعة سوهاج.

وأشار إلى إيمان المعهد بأهمية بناء جيل على قدر كبير من تحمل المسؤولية، يستطيع مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء المجتمع، موضح أن الهدف الرئيسي للملتقى، هو توحيد الرؤى والمفاهيم في ممارسة الأنشطة الطلابية، وحث طلاب الفرق الأولى على المشاركة في الأنشطة الطلابية، والإقبال على المشاركة في انتخابات اتحادات الطلاب، وإعداد قادة قادرين على مواكبة المستجدات والمتغيرات القومية والدولية.

وحر الملتقى كل من الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر، الدكتور عبد الناصر محمد حسن نائب رئيس جامعة سوهاج ، واللواء حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق ومساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق.