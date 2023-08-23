جامعة سوهاج تنظم معسكر «إعداد القادة» بمشاركة 250 طالبا (فيديو)

تقيم جامعة سوهاج معسكر إعداد القادة، اليوم، ويضم المعسكر جامعات جنوب الوادي والأقصر وأسوان وسوهاج، والذي يستقبل 250 من الطلاب.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إنَّه يجرى التحضير والاستعدادات للمعسكر منذ ما يزيد على الأسبوع، وذلك منذ أن جرى الاتفاق مع معهد إعداد القادة، مضيفا: «جهزنا المدن الجامعية وفقًا لبرنامج معد مسبقا».

وأشار إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الاستعدادات، موضحا: «انقسموا إلى سواعد وتنظيم ولجنة للتسكين ولجنة لاستقبال الوفود»، موضحا أن الطلاب بالجامعة متدربين بشكل جيد على إقامة وتجهيز المعسكرات، بالإضافة إلى أن وزير التعليم العالي قسم جامعات مصر إلى أقاليم، منها إقليم جنوب الصعيد ويضم سوهاج وقنا والأقصر والأسوان.

وأشار إلى عقد لقاء بجامعة جنوب الوادي بقنا ضمن الـ4 جامعات، تضمن شرح تفصيلي للطلاب حول مفهوم الاستراتيجية الوطنية للتعليم، موضحا أنه خلال المعسكر يمثل كل جامعة 50 طالبا، ويتم خلاله تبادل الأفكار بين الطلاب.