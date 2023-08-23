بسبب خلافات عائلية.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بأرمنت الأقصر

أصيب 4 في مشاجرة فى جزيرة أرمنت الحيط، جنوب غرب الأقصر، اليوم الأربعاء، لخلافات بين أبناء العمومة بالجزيرة على أسبقية الري، وجرى نقلهم لمستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسماء المصابين

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة النجدة بمركز شرطة أرمنت، إخطارًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة فى جزيرة أرمنت الحيط، مما أسفر عن إصابة كل من أحمد جمال 43 سنة، مصاب بطلق ناري فى قدمه اليسرى، وعلى فتحي 40 سنة، مصابا بجرح قطعي في الرأس وكدمات متفرقة، ومحمود عبد الوهاب 30 سنة، مصابا بكسر في اليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسد، وسليمان عبد الوهاب 27 سنة، مصاب بطلق خرطوش في بطنه.

سيارات الإسعاف

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والمشاجرة لنقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.