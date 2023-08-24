رئيس المخابرات الأوكرانية: تدمير قاذفات روسية في هجومين على مطارين

قال رئيس المخابرات الأوكرانية كيريلو بودانوف، إن هجومين في الآونة الأخيرة على مطارين روسيين دمرا قاذفتين من طراز «تي. يو-22» وألحقا أضرارًا بقاذفتين أخريين، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

أضاف «بودانوف»، في مقابلة تلفزيونية، مساء أمس: «دُمرت اثنتان، وتضررت اثنتان، وهناك اثنتان لا يمكن إصلاحهما»، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تكون طائرة روسية خامسة أصيبت.

وأفاد مسؤولون روس بوقوع هجومين بطائرات مسيرة على المطارين العسكريين «سولتسي» في منطقة نوفجورود يوم السبت، و«شايكوفكا» في منطقة كالوجا، يوم الاثنين الماضي، وقالوا إن طائرة حربية تضررت خلال الهجوم الأول.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية، يوم الثلاثاء الماضي، إنه من المحتمل أن تكون روسيا فقدت قاذفة بعيدة المدى أسرع من الصوت من طراز «تي.يو-22 إم 3» ذات القدرة النووية، في الهجوم على «سولتسي».

وأشار «بودانوف» إلى أن المخابرات الأوكرانية على اتصال مباشر مع منفذي الهجومين، مضيفًا أن هؤلاء أشخاص نفذوا مهامًا محددة من الأراضي الروسية.

وقال متحدث باسم المخابرات الأوكرانية هذا الأسبوع إن الجهاز نسق الهجوم على مطار شايكوفكا.