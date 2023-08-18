غدا.. جامعة بنها تنظم برنامجا لتدريب لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها السبت، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس الجامعة، دورة تدريبية لإعداد المدربين بهدف إعداد كوادر من المدربين قادرين على استكمال مسيرة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة.

مدة البرنامج 18 ساعة تدريبية

وقال الدكتور هاني شحتة، مدير المركز إن مدة البرنامج 18 ساعة تدريبية يتم تنفيذها على مدى 3 أيام، ويستهدف إكساب المتدربين بالمعارف والمهارات المطلوبة لإدارة جلسات التدريب وتعريفهم بالسلوك اللازم للمدرب الجيد، وكيفية الإعداد المتميز للعملية التدريبية.

اختيار وسائل التدريب المتنوعة

كما يستهدف البرنامج إكساب المتدربين القدرة على اختيار وسائل التدريب المتنوعة، وكيفية إعدادها واستخدام وسائل العرض، والتقديم وتزويدهم بمهارات إعداد المواد التدريبية المتميزة وإعداد الحقيبة التدريبية الجيدة وكيفية تقييم التدريب ومتابعته.