دورة لإعداد كوادر من المدربين لتنمية مهارات أعضاء هيئة تدريس جامعة بنها

نظّم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها، دورة تدريبية بهدف إعداد كوادر من المدربين القادرين على استكمال مسيرة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة.

تنمية المهارات الأكاديمية والإدارية

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها، إن المركز يسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بجامعة بنها، مما يحقق أهداف استراتيجية للتطوير بالجامعة.

وأشار إلى أن المركز قام بأعداد برامج خاصة لتنمية المهارات والقدرات للمستويات الإدارية والمهنية المختلفة، وكذلك تنمية المهارات للباحثين وأعضاء هيئة التدريس من اجل تحسين مخرجات التعليم العالي بالإضافة إلى تحسين الأداء الجامعي.

18 ساعة مدة البرنامج

ومن جانبه، قال الدكتور هاني شحتة، إن مدة البرنامج 18 ساعة تدريبية يتم تنفيذها على مدى ثلاثة أيام، ويستهدف إكساب المتدربين بالمعارف والمهارات المطلوبة لإدارة جلسات التدريب وتعريفهم بالسلوك اللازم للمدرب الجيد وكيفية الإعداد المتميز للعملية التدريبية.

كما يستهدف البرنامج إكساب المتدربين القدرة على اختيار وسائل التدريب المتنوعة، وكيفية إعدادها واستخدام وسائل العرض والتقديم وتزويدهم بمهارات إعداد المواد التدريبية المتميزة، بحسب «شحتة».

منشآت جديدة في كفر سعد

في سياق متصل، أجرى «الجيزاوي» جوله تفقدية لعدد من المنشآت الجديدة بكفر سعد للاطلاع علي نسبه الانجاز في هذه المشروعات.

وشملت الجولة تفقد أعمال التوسعة والتطوير في الأسبقية الثانية من أعمال مبنى مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتحديث برنامج الامتحانات والخوادم الخاصة بها بما يتوافق مع أعداد الطلاب وتنظيم وعقد الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية، حيث تجرى زيادة عدد النقاط من 648 نقطة إلى 5 آلاف نقطة لخدمة طلاب الجامعة.