مصروفات جامعة العلمين للعام الدراسي المقبل.. قائمة رسوم 19 كلية

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أعمال تنسيق القبول بمختلف الكليات، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، إذ يرغب المئات من الطلاب بمختلف المحافظات في معرفة مصروفات جامعة العلمين للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية ومايعادلها من شهادات.

مصروفات جامعة العلمين 2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصروفات جامعة العلمين 2024 وذلك لمختلف البرامج الدراسية والمجالات العلمية:

- كلية الطب 105 ألف جنيه.

- كلية الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه.

- كلية الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

- كلية اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 97 ألف جنيه.

- كلية العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه.

- كلية السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.

- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

- كلية الدراسات القانونية 45 ألف جنيه.

- كلية علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه.

- كلية الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

- كلية الفنون 49 ألف جنيه.

- كلية علوم التمريض 31 ألف جنيه.

- كلية العمارة 69 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

- كلية العلوم الهندسية 69 ألف جنيه.

- كلية حاسبات أو علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.