«مساء dmc» يعرض تقريرا عن جامعة العلمين الأهلية: يدرس بها 2700 طالب

عرض برنامج «مساء dmc» تقريرا عن جامعة العلمين، التي أنشأت عام 2020، وهي من ضمن الجامعات الأهلية بمصر، مشيرا إلى تطورها وتطبيقها أحدث الأساليب الدراسية في العالم.

نظام الدراسة بجامعة العلمين

وأكد التقرير، أن الجامعة تعمل بنظام البرامج الدراسية، وتضم 19 برنامجا، وأن الجامعة هي الوحيدة التي يوجد بها كلية «الصحة العامة»، ومن المقرر أن تخرّج الجامعة أولى دفعاتها نهاية العام الجامعي المقبل، ويدرس بها 2700 طالب من كل محافظات مصر، وتطبق الجامعة أحدث الأساليب الدراسية في العالم.

أبرز محتويات جامعة العلمين

ورصدت إيمان الحصري، عددا من المعلومات عن جامعة العلمين قائلة: «الجامعة مقامة على مساحة 150 فدان، وبها 8 كليات، وعدد كبير من التخصصات، مثل الطب والحقوق والسياحة، وبدأت الدراسة بها منذ عام 2020، وداخل الجامعة يوجد مكتبة مركزية ومساحات ترفيهية ومستشفى جامعي وملاعب وسكن للطلاب وسكن لأعضاء لجنة التدريس».