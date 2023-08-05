لطلاب الثانوية العامة 2023.. اعرف برامج جامعة العلمين الدولية

كشفت جامعة العلمين الدولية، عن تفاصيل برامجها الدراسية، موضحة أنها تضم العديد من البرامج ومنها برنامج هندسة وإدارة الإنشاءات والذي يعد أحد البرامج المتميزة في مجال الهندسة، يهدف البرنامج إلى مساعدة المتخصصين في البناء على تطوير وتعزيز مهارات إدارة المشاريع المطلوبة في صناعة البناء حيث تتمثل فلسفتها في تطوير فهم كامل للمرافق والبنى التحتية التي تم إنشاؤها حيث أن الكلية بها احدث الأجهزة والمعامل التي تضاهي المعامل العالمية سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا العلمية أو المهنية ما يتماشى مع رؤيه مصر 2030 ولتحقيق الخدمة المجتمعية المرجوة.

برنامج هندسة الميكاترونيات

كما أعلنت جامعة العلمين الدولية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن برنامج هندسة الميكاترونيات والذي يعد أحد البرامج المتميزة في مجال الهندسة، ويهدف البرنامج إلى دراسة الميكاترونيات بتطبيقاتها المختلفة في الأتمتة الصناعية والسيارات، النانو ميكاترونيات والبيو ميكاترونيات.

وتشتمل أيضا على برنامج هندسة البترول والغاز والذي يعد أحد البرامج المتميزة في مجال الهندسة وهي برنامج تخصصي في البترول وصناعات الغاز الطبيعي يهتم بدراسة أساليب استخراج البترول والغاز ومن ثم معالجتهما إضافة إلى عمليات الحفر وتطوير حقول الإنتاج ورفع كفاءتها.

برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات

كما أعلنت جامعة العلمين الدولية عن برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات والذي يعد أحد البرامج المتميزة في مجال الهندسة ويهتم البرنامج بصناعة الإلكترونيات خاصة القرب الجغرافي من محور قناة السويس ولكون صناعة الإلكترونيات من الصناعات التي تعتمد على الجهد العقلي والإنتاج العلمي. البرنامج يركز على هندسة الإلكترونيات الدقيقة وتصميم النظم الإلكترونية والإلكترونيات منخفضة الطاقة وتطبيقات الإلكترونيات في نظم إنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والمستشعرات الدقيقة.

أيضا أعلنت جامعة العلمين الدولية عن برنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد والذي يُعد أحد البرامج المتميزة في مجال الأعمال ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الخريج على تطبيق المبادئ والمفاهيم الأساسية لإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، مثل التنبؤ وإدارة الطلب على المنتجات والخدمات، وتخطيط وإدارة ومراقبة المخزون، وتخطيط وإدارة عمليات النقل الداخلي والدولي، وتصميم شبكة سلسلة التوريد، وإدارة عقود التوريد. فضلاً عن دراسة نظم المعلومات اللوجستية لاكتساب المهارات اللازمة لحل المشكلات اللوجستية في الأنظمة الصناعية والتجارية والخدمية بما يحقق كفاءة وفعالية العمليات في المؤسسة.

برنامج التسويق

وأعلنت عن برنامج التسويق والذي يُعد أحد البرامج المتميزة في مجال الأعمال ويهتم البرنامج بتأهيل الخريج إلى إدارة عملية التسويق وخلق القيمة للمؤسسة، بدراسة طلب المستهلكين على المنتجات والخدمات، واستراتيجيات التسعير، وخلق الاهتمام بالمنتجات الجديدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وأدوات التسويق الرقمي، مما يخلق فرص عمل مواكبة لعصر تكنولوجيا المعلومات.