أسعار السمك اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق.. اعرف البلطي بكام

شهدت أسعار السمك اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق والمحلات استقرارًا، ومن أبرزها أسعار السمك البلطي الذي يُقبل عليه العديد من المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» أسعار السمك اليوم حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التي تتبع مركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر كالتالي:

جمبري وسط: الكيلو بـ227 جنيها.

جمبري صغير: الكيلو بـ156 جنيها.

جمبري ممتاز: الكيلو بـ247 جنيها.

وقار: الكيلو بـ162 جنيها.

القاروص: الكيلو بـ154 جنيها.

المرجان ممتاز: الكيلو بـ144 جنيها.

الكابوريا: الكيلو بـ102 جنيهات.

فيليه بلطي: الكيلو بـ142 جنيها.

قشر بياض: الكيلو بـ 107 جنيها.

بياض ممتاز: الكيلو بـ100 جنيه.

سبيط: الكيلو بـ216 جني.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ80 جنيها.

البلطي وسط: الكيلو بـ72 جنيها.

البلطي صغير: الكيلو بـ51 جنيها.

مكرونة «سويسي»: الكيلو بـ83 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

السردين المجمد: الكيلو بـ58 جنيها.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ85 جنيها.

أسعار سمك البوري

بوري وسط: الكيلو بـ120 جنيها.