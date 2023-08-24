فرص عمل للشباب بمرتبات مجزية في القاهرة الكبرى.. الشروط والأماكن

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، توفير فرص عمل للشباب من الجنسين في عدد من الشركات، من خلال يوم توظيفي مفتوح لإحدى مجموعة سلاسل هايبر ماركت شهيرة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية تفاصيل الوظائف الخالية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

من المقرر أن يجرى تنظيم الملتقى التوظيفي الاثنين 28 أغسطس 2023، ليبدأ في تمام الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساء، بـ«القطامية - معمار المرشدي - طريق الدائري في اتجاه المعادي بالقرب من كوبري القطامية ونفق السخنة - بجوار توكيل فولفو وستاربكس - برج 215 الدور الخامس».

الوظائف المطلوبة

1- مديرين فروع.

2- مدير أغذية طازجة.

3- مشرف أغذية جافة.

4- مشرف كاشير.

5- كاشير.

6- موظفFMC7.

7- محضر طلبات.

8- منسق ممرات.

9- بائع عطارة.

10- بائع خضار وفاكهة.

11- بائع لحوم(افرنجي).

12- بائع بقالة.

13- موظف أمن.

14- موظف نظافة.

15- سائق فسبا خاصة (يشترط امتلاكه فيسبا).

16- مشرف تبريد وتكييف.

17- فني تبريد وتكييف.

الشروط المطلوبة

- يمكن للحاصلين على جميع المؤهلات التقديم لـ الوظائف.

- لا يشترط وجود خبرة للراغبين في التقديم للوظائف.

- أن يكون لديه موقف واضح من التجنيد.

- أماكن العمل تكون في «قباء - النزهة - الزيتون - حدائق القبة - مدينة نصر - المقطم - التجمع - الهرم – فيصل - حدائق الأهرام - أكتوبر - مدينة الفردوس - المهندسين - الدقي - الفسطاط - المعادي».

الحقوق والمميزات

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين طبي عائلي.

- توفر الشركة للعاملين بها فرص ترقية للمتميزين.

- توفر الشركة للعاملين بها دورات تدريبية.