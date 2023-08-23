ترقية 5046 فردا من شاغلي وظائف المعلمين بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة حركة ترقيات 5046 فردا من شاغلي وظائف المعلمين من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتكنولوجيا وصحافة وأمناء المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، الذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.

منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن ذلك جاء بناء على القرار الصادر برقم 1047 لسنة 2023، والذي ينص أنه اعتبارا من 1 يناير 2023 يرقى 4862 من شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، وذلك من الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى.

وأصدر المحافظ قرار رقم 1048 لسنة 2023 والذي ينص على أنه اعتبارا من 1 يناير 2023 يجرى ترقية 202 آخرين من شاغلي وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف.

استيفاء البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى

وأكد أن القرارات جاءت وفقا لقرار وزير التربية والتعليم أرقام 55 و 81 لسنة 2023 بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين.

دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين، والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.

وشمل قرار محافظ الجيزة صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانونا وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار.