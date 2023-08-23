خطوات التسجيل في وظائف وزارة الحج والعمرة السعودية.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن وجود وظائف شاغرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبدأت عمليات التسجيل لهذه الوظائف اليوم الأربعاء، الموافق 7 صفر 1445 هجرية.

وزارة الحج والعمرة تكشف عن مسميات الوظائف

وكشفت وزارة الحج والعمرة عن مسميات هذه الوظائف عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، «تويتر» سابقاً، وأكدت أن عمليات التسجيل ستستمر حتى يوم الأحد المقبل، الموافق 11 صفر 1445 هجرية.

وفى التقرير التالى تستعرض «الوطن» إجراءات وطرق التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة والتخصصات المتاحة، وكيفية التقديم عبر المنصة الإلكترونية «jadarat.sa».

مسميات وظائف وزارة الحج والعمرة

وكشفت وزارة الحج والعمرة عن عدد من المسيمات الوظيفية المتاحة بنظام التعاقد للسعوديين وتأتي كالتالي:

- محلل بيانات.

- مطور برامج.

- مهندس صناعي مساعد.

- محاسب تكاليف.

- باحث قانوني مساعد.

- باحث أمن وسلامة.

- باحث تنظيم مساعد.

- باحث أمن سيبراني.

- باحث ابتعاث وتدريب مساعد.

- أخصائي أمن سيبراني.

- أخصائي تقنية المعلومات.

- أخصائي استراتيجية ممارس.

- أخصائي حماية البيانات.

- أخصائي ذكاء أعمال مساعد.

وزارة الحج والعمرة تحدد شروط التقدم للوظائف الشاغرة

وهناك عدد من الشروط حددتها وزارة الحج والعمرة للتقديم على الوظائف الشاغرة، وتأتي على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية والتخصص الموجود فى الإعلان.

- يشترط اجتياز الاختبار المهني المحدد للجامعيين وفقاً لمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- يتطلب تقديم قرار المعادلة للأشخاص الذين حصلوا على مؤهلاتهم من خارج المملكة.

- يتطلب اجتياز المقابلة الشخصية كجزء من عملية التوظيف.

طريقة التسجيل فى الوظائف الشاغرة

ووفرت وزارة الحج طريقة لتسجيل فى الوظائف الشاغرة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- إنشاء حساب على منصة جدارات jadarat.sa من هنـــــــا. (https://jadarat.sa/?qitq=7c4432ce-4b39-456a-8c80-af43d37d53b5&qitp=21892d89-9c93-48ea-b937-b59e80957941&qitts=1692804678&qitc=hrdf&qite=132465&qitrt=Safetynet&qith=9bb4fc672b3f0030af62c58e1b84eb2f&_ts=1692804681402)

2- إدخال البيانات المطلوبة، مثل الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

3- اختيار المسمى الوظيفي حسب المؤهل.

4- رفع المستندات المطلوبة، مثل السيرة الذاتية والشهادات التعليمية.

5- التحقق من البيانات قبل تقديم الطلب.