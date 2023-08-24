«التعليم» تعلن عن وظائف بمدرسة اﺑﺪأ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ بـ3 محافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وظائف للمعلمين والإداريين بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية، ومنها ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺪأ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺒﺪر ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، بمحافظات القاهرة، الجيزة، اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، الشرقية، مشيرة إلى استمرار التقديم حتى 2 سبتمبر 2023.

حوافز مادية مرتبطة بجودة الأداء

ولفتت التعليم فى تقرير صادر عنها، إلى أن من أبرز مميزات تلك المدارس الحصول على حوافز مادية مرتبطة بجودة الأداء، وتوفير تدريبات دورية لتدريب ورفع كفاءة المعلمين والمدربين والإداريين لتواكب معايير الاعتماد الدولي، موضحة الوظائف المطلوبة بﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺪأ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ كالتالي:

وظيفة ﻣﺪﻳﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻲ

- ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ.

- إﺟﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرات ﺗﻘﺪﻳﻢ وﻋﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

- ﺳﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﺔ.

وظيفة ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻘﻴﻴﻢ

- ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ.

- إﺟﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرات ﺗﻘﺪﻳﻢ وﻋﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

- خبرة بمجال التقييم لا تقل عن 3 سنوات .

ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺌﻮن ﻃﻼب

- ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ.

- إﺟﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ.

- إﺟﺎدة ﻣﻬﺎرات ﺗﻘﺪﻳﻢ وﻋﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

- ﺧﺒﺮة ﺑﻤﺠﺎل ﺷﺌﻮن اﻟﻄﻼب ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 3ﺳﻨﻮات.