تذاكر حفل محمود الليثي في مهرجان العلمين تبدأ من 250 جنيها

ساعات قليلة وينطلق حفل المطرب الشعبي محمود الليثي في مهرجان العلمين، والذي انطلق في 13 يوليو الماضي، وتستمر فعالياته في تقديم العديد من النجوم والحفلات.

وينطلق غدا الخميس، حفل المطرب محمود الليثي في مهرجان العلمين، وذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية لقناة «دي أم سي» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أسعار تذاكر حفل الليثي

وفي السطور التالية، نستعرض أسعار تذاكر حفل محمود الليثي في مهرجان العلمين، وفق موقع تذكرتي.

أسعار تذاكر حفلة المطرب الشعبي محمود الليثي

الصالات: طاولة 10 أشخاص 65000 جنيه.

الطاولات العالية: 4 أشخاص 20000 جنيه.

التذكرة العادية: 250 جنيه.

كيفية حجز تذاكر مهرجان العلمين

يمكن حجز تذاكر حفل المطرب محمود الليثي في مهرجان العلمين غدا الخميس، من خلال الضغط هنا.