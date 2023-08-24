أنغام تدعو الجمهور للقفز بالمظلات في العلمين: من أمتع تجارب حياتي

أحيت النجمة أنغام حفلا غنائيا كبيرا بمهرجان «العلمين»، حرصت فيه على غناء ما يقارب الـ26 من أبرز أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور سواء في الحاضرين أو ممن شاهدوا الحفل عبر التليفزيون وكتبوا عبر السوشيال ميديا رأيهم بالحفل.

أنغام تطير في الهواء

وبعدها نشرت أنغام فيديو على صفحتها وهي تخوض تجربة القفز بالمظلة في الهواء منذ دخولها مطار العلمين وحتى وصولها للسماء وخوضها تجربة القفز، في سماء مدينة العلمين، وعلقت عليها: «من أمتع تجارب حياتي، لازم كلكم تجربوها وخصوصا في مصر ليها طعم تاني».

أغاني أنغام بالعلمين

وكانت أنغام قدمت في حفل العلمين عددا من الأغاني منها، «شبر ونص» والتي غنتها بدون موسيقى وطلبت من الجمهور أن يغنيها معها وقامت بالدعاء لكل مرضى السرطان أن يتم شفاؤهم على خير.