«حياة كريمة» تنظم قوافل طبية للكشف على أهالي دمياط والمنوفية

نظمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قافلة طبية في مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، تحديدا في قرية عزبة عبد الرحمن، وفقا لما أعلنته المبادرة الرئاسية عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أكدت أن هذه القافلة استفاد منها 2457 مواطنا، وجرى تحويل 21 حالة مرضية إلى المستشفيات التابعة للوزارة من أجل تلقي رعاية صحية خاصة، كانت القافلة تضم 13 تخصصا طبيا.

قافلة حياة كريمة في المنوفية

واستكملت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» دورها الاهتمام بصحة المواطن، وتوجهت إلى محافظة المنوفية، وتواجدت في قرية الكوادي، التابعة إلى مركز أشمون، وجاءت بالتعاون بين مبادرة «حياة كريمة» وجامعة المنوفية.

وأوضحت «حياة كريمة»، أن إجمالي عدد المستفدين من القافلة الطبية وصل إلى 721 مواطنا، وضمت 9 تخصصات طبية.