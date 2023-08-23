حصاد ملتقى توظيف «حياة كريمة» في القليوبية بمشاركة 58 شركة «فيديو»

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال توفير أنواع الدعم المختلفة للأكثر فقرا، التي من شأنها تيسير شكل حياتهم اليومية، إلى جانب عملها على إنشاء المشاريع الخدمية المتنوعة، كمشاريع الصحة والإسكان والتعليم وغيره، تعمل المبادرة أيضا

ملتقى توظيف «فرصة حياة» في القليوبية

وبهدف مواكبة متطلبات سوق العمل والقضاء على البطالة، نظمت مؤسسة «حياة كريمة» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة القوى العاملة، ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل لكافة المؤهلات والتخصصات، والذي استمر في تقديم خدماته للأهالي على مدار يومين وتواجد في محافظة القليوبية، تحديدا نادي «سيتي كلوب» الموجود في بنها.

واشتمل الملتقى التوظيفي الذي نظمته مبادرة حياة كريمة لأهالي القليوبية، على عدد من الفعاليات المختلفة، منها توعية الأهالي بمحاور التوظيف والتشغيل وكيف يمكن للمواطن أن يختار فرصة العمل المناسبة له، فضلا عن تنظيم دورات التدريبية من أجل تأهيل المواطنين للوظائف المختلفة.

دعم سوق العمل

وأوضحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أن ملتقيات التوظيف تلك التي يتم تنظيمها من قبل المؤسسة في محافظات مختلفة، تساعد بشكل كبير على خفض نسبة البطالة، فضلا عن أن الملتقى الذي نظمته «حياة كريمة» في القليوبية كان يشمل توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وشارك فيه أكثر من 58 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص في مصر، وحضور نحو 10 آلاف مواطن، وتأتي تلك الجهود لتنظيم ملتقيات التوظيف في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التوسع في إتاحة فرص العمل للشباب والخرجين من الجنسين وكذلك استراتيجية الدولة لدعم سوق العمل.