«التموين»: انضمام محلات النجف والأثاث للأوكازيون الصيفي بتخفيضات 20%

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مشاركة العديد من المحال التجارية في تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2023، لتقديم تخفيضات على السلع للمواطنين تبدأ من 20 حتى 70%، وفقا للسلع المتاحة في كل محل.

تخفيضات على النجف والأثاث في الأوكازيون الصيفي

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن محال النجف والأنتيكات والأثاث انضمت في موسم تخفيضات الأوكازيون الصيفي هذا العام لتقديم تخفيضات على السلع للمواطنين، موضحا أن التخفيضات على بعض قطع الأثات والنجف وصلت إلى 20%.

وأضاف أبو الفضل في تصريح لـ«الوطن» أن محال النجف والأثاث المشتركة حتى الآن في موسم التخفيضات معظمها في محافظة الإسكندرية، مؤكدا أحقية أي محل في أي محافظة في الاشتراك في الأوكازيون الصيفي وتقديم نسب التخفيضات المناسبة.

انطلاق موسم الأوكازيون الصيفي

وبدأ موسم الأوكازيون الصيفي يوم 7 أغسطس، بقرار من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، معلنا استمرار موسم التخفيضات لمدة شهرا كاملا، مع منح كل محل أحقية الاشتراك في موسم الاوكازيون لمدة أسبوعين كاملين من مدة الأوكازيون والذي يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل إن لم يصدر قرارا آخرا بمده.