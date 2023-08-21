عاجل.. «التموين» تكشف تفاصيل الأوكازيون الصيفي: خصومات تصل لـ70% على السلع

بلغت مدة انطلاق الأوكازيون الصيفي 2023 حوالي أسبوعين كاملين، منذ بدايته 7 أغسطس الجاري، ولمدة شهر كامل، لينتهي 6 سبتمبر المقبل، وذلك لتقديم التخفيضات على السلع المختلفة للمواطنين، بقرار من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين.

محال الأوكازيون الصيفي 2023

من جانبه، قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023 حتى الآن، بلغ 2377 محلا خلال 15 يوما هي مدة الأوكازيون حتى الآن، منوها أن عدد المحال يزداد يوميا وفقا للتصاريح التي يتم استخراجها من مديريات التموين على مستوى المحافظات، والمستمرة حتى الآن.

نسب تخفيضات الصيف

وأضاف «أبو الفضل»، أن المحال المشتركة في الأوكازيون حتى الآن تقدم نسبا معقولة من التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات الخاصة بها، موضحا أن لكل محل أن يعلن عن نسبة التخفيضات المناسبة له، ولا يوجد نسبة تخفيضات محددة يتم إلزام المحال بها، فيما تتراوح النسب المعلنة حتى الآن بين 20% و70% على السلع.