«التموين» تحرر 247 محضر لمحلات خالفت ضوابط الأوكازيون الصيفي

حررت حملات وزارة التموين ومديرياتها على مستوى المحافظات، 247 محضرا للمحلات التجارية، التي ثبت مخالفتها لتخفيضات الأوكازيون الصيفي 2023، وعدم التزامها بالتعليمات التي يقرها قانون حماية المستهلك.

ويشارك في الأوكازيون الصيفي نحو 2377 محلا منذ انطلاقه في 7 أغسطس الجاري.

عدد مخالفات الأوكازيون الصيفي 2023

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن المحاضر التي تم تحريرها على المخالفين من المحلات على مستوى المحافظات خلال 15 يوما من الأوكازيون الصيفي 2023، بلغت 247 محضر، تنوعت ما بين محاضر الدخول في التخفيضات دون تصريح رسمي من مديرية التموين، ومحاضر الإعلان عن تخفيضات وهمية للمواطنين، وجاءت المحاضر المخالفة لقانون حماية المستهلك كالتالي:

* تحرير عدد 2 محضر لمحالين بعد الإعلان عن نسبة التخفيضات.

* تحرير عدد 171 محضرا ضد محلات اشتركت في الأوكازيون دون تصريح من مديرية التموين.

* تحرير عدد 69 محضر أوكازيون وهمي لمحال أعلنت عن تخفيضات وهمية على السلع.

* تحرير عدد 5 محاضر لمحال لعدم إعلان عن التخفيضات باللغة العربية.