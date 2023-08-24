دراسة جديدة ترصد بالأرقام إنجازات «حياة كريمة» في مطروح: طفرة غير مسبوقة

رصد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجي إنجازات المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في قرى محافظة مطروح، والتي تمكنت من خلق طفرة حضارية.

الانتهاء من تطوير 5 قرى والعمل على 6

ووفقا للدراسة التي نشرها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تمكنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» منذ انطلاقها في عام 2019 من الانتهاء من تطوير وتنمية 5 قرى في مطروح وهي:

1- قرية زاوية العوامة

2- قرية سيدي شبيب بالضبعة

3- قرية هود بالحمام

4- قرية بهي الدين بسيوة

5- قرية أبو مزهود بسيدي براني

وتستكمل المبادرة الرئاسية عملها على تطوير بقية قرى محافظة أسوان، ففي الوقت الحالي تعمل «حياة كريمة» على تطوير 6 قرى أخرى، وتصل تكلفة أعمال تطويرها إلى 150 مليون جنيه، وهي:

1- قرية السلام بالحمام

2- قرية فوكة بالضبعة

3- قرية كشوك عميرة

4- قرية حلازين

5- قرية المراقي

6- قرية شماس

50 ألف مستفيد من مشاريع حياة كريمة في قرى مطروح

وأوضحت الدراسة التي نشرها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن أبرز المشاريع التي تعمل عليها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرى مطروح، شملت قطاعات متنوعة، في قطاع التعليم حيث عملت على تطوير المدارس، وفي الصرف الصحي، اهتمت المبادرة الرئاسية بمد شبكات الصرف الصحي وكذلك شبكات المياه بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية لمياه الشرب.

وعلى مستوى الطرق والمرافق، عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على العديد من الطرق في قرى مطروح، وفي قطاع مياه الشرب، فأنشأت المبادرة عدد من الآبار وكذلك إنشاء خزانات من أجل تجميع مياه الأمطار، ولم تغفل المبادرة الرئاسية الشباب، وعملت على تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب في قرى مطروح.

واوضحت الدراسة أن عدد المستفدين من مشاريع المبادرة يصل إلى ما حوالي 50 ألف مواطن من بدو مطروح، وأشارت إلى أنه استكمالا لدور حياة كريمة في مساندة المواطن المصري الأكثر احتياجا، وجرى تشكيل عدد من لجان التنمية المحلية التي تعمل على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين في قرى حياة كريمة، التي تمكنت خلال الفترة الماضية من الانتهاء من عملها وحصرت عدد أسر وصل إلى 1107 حالة من المستفدين.