تطعيم 3578 طفلا ضد شلل الأطفال في مركز الحسنة بشمال سيناء

قال الدكتور أحمد عمر مدير الإدارة الصحية بمركز الحسنة بوسط سيناء، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال نجحت في تحقيق المستهدف خلال عملها على مدى 4 أيام بمركز الحسنة، حيث تم تطعيم نسبة 96.9% من إجمالي عدد الأطفال المستهدفين بالمركز والمدينة، بواقع 3578 طفلا، والمستهدف التقديري للحملة على مستوى الإدارة هو 3692 طفلا سواء في البيوت أو التجمعات البعيدة.

التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سيناء

وأوضح أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين بمركز ومدينة الحسنة، في نطاق المدينة والقرى والتجمعات التابعة، من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار، بحسب تعليمات وزارة الصحة.

إقبال كبير من المواطنين على الحملة

كما أكد أن مشاركة المواطنين والإقبال على الوحدات الصحية ساعد كثيرا، علاوة على الفرق الثابتة والمتحركة على مستوى قرى مركز ومدينة الحسنة لتطعيم الأطفال، حيث شارك في الحملة 30 فريقا ثابتا ومتحركا.

وقدم المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، الشكر لأفراد الحملة القومية الذين بذلوا جهدا كبيرا خلال 4 أيام، والمجلس بجميع أقسامه قام بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة، بناء على تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.