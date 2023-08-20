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انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء اليوم

كتب:

حسين ابراهيم
11:33 ص | الأحد 20 أغسطس 2023
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء

انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء، اليوم الأحد، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، وتستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات.

أماكن تواجد فرق التطعيم

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، أن مشاركة المجتمع ضرورية للوصول إلى جميع الأطفال من الفئة المستهدفة، والحملة ستتواجد في الأماكن العامة والمراكز الحضرية والقرى والمستشفيات والمساجد، وسيطوف طاقم التمريض الأحياء متنفلا من بيت لآخر، بهدف تغطية جميع المناطق.

التطعيم مجاني وضروري للأطفال

وأكدت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان لها، أن التطعيم مجاني، وهو عبارة عن نقطتين بالفم، وليس له أي أضرار أو أعراض، وهو ضروري للحد من الإصابة بمرض شلل الأطفال.

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