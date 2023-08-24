انطلاق موسم حصاد الجوافة بالقليوبية.. «بناتي» و«مخددة» أبرز الأنواع

انطلق موسم حصاد الجوافة في أراضي الخانكة وشبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتي يطلق الأهالي عليها «اللؤلؤ الأصفر»، ومن أشهر أنواعها «بناتي» و«مخددة»، وتحولت حقول الفاكهة إلى خلايا عمل من أجل الانتهاء من أعمال الحصاد.

ويوجد أنواع عدة من الجوافة، وأشهرها «البناتي» و«المخددة»، والتي أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى لونها الأحمر الخفيف الذي تتميز به، ويبلغ سعرها في المزارع 7 جنيهات للكيلو.

«اللؤلؤ الأصفر» تنشر البهجة في الخانكة

وقال سيد صبحي، مزارع وصاحب مزرعة جوافة بالخانكة، لـ«الوطن»، إن الأهالي يطلقون على المحصول لقب «اللؤلؤ الأصفر»، ويمثل فرحة كبيرة لهم، وجميع المزارعين يعملون في حصاد الجوافة التي تعتبر مصدر رزق لهم، ويتراوح سعرها من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

وأضاف أن مزارع وأشجار الجوافة تنتشر على مساحات كبيرة في مركز الخانكة، ومنطقة عرب الشراقوة بمركز شبين القناطر، موضحا أن الحصاد يبدأ من الفجر لجمع ثمار المحصول الذي يتميز بمكانته في الأسواق المصرية والخارجية.

المزارعون ورثوا المهنة من أجدادهم

وفي قرية عرب الشراقوة بشبين القناطر بالقليوبية، والتي تشتهر بزراعة الجوافة، قال سيد نصار، مزارع، إنه وأشقائه ورثوا زراعة الجوافة عن أسرتهم التي تعمل في هذا المحصول منذ سنوات طويلة، خاصة في قرية عرب الشراقوة، والتي تعد من مراكز زراعة الجوافة المهمة والشهيرة.

وأضاف أن مزارعي الجوافة بالمحافظة خبرتهم كبيرة لأنهم ورثوا المهنة من أجدادهم، حين كان يباع الكيلو الواحد بـ10 قروش، مشيرا أنه يتم توريد المحصول لأسواق العبور و6 أكتوبر.

مزارع: محصول الجوافة مبشر هذا العام

فيما أشار صلاح عيد، مزارع، أن المحصول مبشر ولا توجد خسائر هذا العام، مشيرا أن مزارع الجوافة بعرب الشراقوة تقوم بتنفيذ فكرة خاصة بها للحصول على طرح للمحصول مرتين في العام، وهو ما يعوض فكرة الخسائر، مشيرا أنه يتم الزراعة والخدمة بالأرض في الفترة بين مايو وسبتمبر، وبعد ذلك يتم تجهيزها مرة أخرى لتنتج محصولا في فبراير، مؤكدا أن الجوافة الصيفي تظهر أواخر أغسطس وأول سبتمبر.