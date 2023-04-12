«شعبة الخضر»: استقرار أسعار الفاكهة في الأسواق.. الجوافة بـ 6 جنيهات

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الفاكهة الفترة الحالية تشهد استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية التي يتوافر بها كل الأنواع.

استقرار أسعار الفاكهة الفترة المقبلة

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن»، أن هناك توقعات باستمرار حالة الاستقرار التي تشهدها أنواع الفواكهة في الأسواق المصرية الفترة المقبلة، حتى مع زيادة الإقبال على الشراء بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح حاتم النجيب، أن سعر البرتقال أبو سره اليوم، يتراوح ما بين 5 و8 جنيهات، والصيفي بين 3 و5 جنيهات، واليوسفي بين 8 و12 جنيهًا، كما يتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 7 و20 جنيهًا، و يتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيهًا، والفراولة بين 7 و10 جنيهات، والكنتالوب ما بين 5 إلى 10 جنيهات، والموز البلدي ما بين 5.5 و7.7 جنيه، بينما يتراوح سعر عنب مستورد أصفر ما بين 30 إلى 40 جنيهًا.