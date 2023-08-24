رئيس البرازيل يرحب بدعوة مصر للعضوية الدائمة في بريكس بداية من يناير 2024

رحب رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، بالأعضاء الجدد الذين جرت دعوتهم للحصول على العضوية الدائمة في مجموعة بريكس، ومنها مصر، اعتبارا من يناير 2024.

أضاف «دا سيلفا» في كلمته باليوم الختامي لقمة بريكس، التي تستضيفها جنوب أفريقيا، وتنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، على الهواء: «نتغنى بتنوعنا الثقافي ونسعى إلى تحقيق أهدافنا، وبإمكاننا التحدث عن توسع بريكس لتشمل أعضاءً جدد».

وتابع: «نرحب بهذه الدول مصر والأرجنتين والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران».

وواصل: «إجمالي الناتج المحلي ارتفع ليصل إلى 37% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ومجموعتنا ستستمر في فتح أبوابها لاستقبال أعضاء جدد، ووقفنا على ماهية الإجراءات المعيارية اللازمة لانضمام دول جديدة، كما سنؤسس مجموعة عمل لدراسة اعتماد عملة مشتركة لبريكس وهو ما يزيد من خياراتها فيما يتعلق بآليات وتقنيات الدفع».