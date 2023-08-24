«القومي للسينما» ينتهي من ترجمة فيلم «أصل الحكاية»

انتهي المركز القومي للسينما من ترجمة الفيلم التسجيلي «أصل الحكاية» من إخراج سهام عبدالمنعم، ومدير تصوير محسن احمد.

الانتهاء من ترجمة فيلم أصل الحكاية

ومن جانبه قال الكاتب والناقد مجدي الشحري مدير عام الإنتاج، في بيان له، إن الإدارة العامة للإنتاج انتهت مؤخرا من ترجمة فيلم «أصل الحكاية» باللغة الإنجليزية حيث قامت بترجمة الفيلم مي الشافعي.

وأضاف «الشحري»، أن هذه الخطوة تمكن المشاركة بالفيلم في المهرجانات الدولية، وفيلم أصل الحكاية إنتاج عام 2023 ويتناول السيرة الذاتية للفنان التشكيلي محمد شاكر.

معلومات عن فيلم أصل الحكاية

كما يجري حاليا مونتاج فيلم «المعهد العالي للسينما» للمخرج محمود سالم، كما أوشك المخرج حسين بكر علي الانتهاء من مكساج فيلم «بليغ .. عاشق النغم» من فكرة وسيناريو الناقدة السينمائية فايزة هنداوي والفيلم يتناول السيرة الذاتية للموسيقار الكبير بليغ حمدي.

ويواصل المركز القومي للسينما مواصلة فعالياته على مدار الأشهر الماضية، في ظل خدمة صناع السينما، ومحاولة ترجمة بعض الأفلام منها التسجيلي، وعدد أخر من الأفلام .